Ex-Weltmeister Mario Götze spielt seit dem vergangenen Sommer für Eintracht Frankfurt. Nun verlängert er seinen Vertrag vorzeitig - zu einem bedeutsamen Zeitpunkt.

Frankfurt/Main (dpa) - Ex-Weltmeister Mario Götze hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt vorzeitig um ein Jahr bis zum Sommer 2026 verlängert.

Einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig und seinem 31. Geburtstag unterschrieb der Mittelfeldspieler einen neuen Kontrakt bei den Hessen, zu denen er im vergangenen Sommer von der PSV Eindhoven gewechselt war.

«Passt menschlich und sportlich hervorragend»

«Dass sich Mario langfristig zu Eintracht Frankfurt bekennt, ist eine wichtige Nachricht – noch dazu vor dem DFB-Pokalfinale. Er passt menschlich und sportlich hervorragend zu uns und wird immer mehr eines der prägenden Gesichter der Eintracht», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche über den Weltmeister von 2014 und lobte: «Wir wussten im vergangenen Sommer, dass wir einen großartigen Menschen und Spieler für die Eintracht gewinnen, und Mario hat dies jeden Tag mit seiner Arbeit und seiner Persönlichkeit bestätigt. Er ist ein Eckpfeiler in unserer Mannschaft.»

Götze absolvierte in seiner ersten Saison am Main bisher 45 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte und zehn Vorlagen gab. «Ich habe den Verein und die Stadt ins Herz geschlossen. Ich sehe mich auch in Zukunft hier und will mit meiner vorzeitigen Vertragsverlängerung für Klarheit sorgen. Ich bin vom großen Potenzial der Eintracht nach wie vor fest überzeugt. Der Club hat einen klaren Plan und ich identifiziere mich mit den Zielen», sagte er.