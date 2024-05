Der SC Freiburg muss beim Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga auf einen weiteren Verteidiger verzichten. Abwehrspieler Manuel Gulde zog sich beim 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Heidenheim einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu, wie der Verein nach dem Spiel bekannt gab.

Freiburg (dpa/lsw) - Gulde war in der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden. Auch die Verteidiger Matthias Ginter und Philipp Lienhart fallen derzeit verletzt aus. Zum Saisonabschluss treten die Badener von Trainer Christian Streich am kommenden Samstag beim 1. FC Union Berlin an.