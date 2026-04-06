Eintracht Frankfurts Coach Albert Riera sorgt nach dem Remis gegen Köln mit seinen Aussagen für Aufsehen. An Offensivjuwel Can Uzun stellt er eine klare Forderung.

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Coach Albert Riera sieht trotz des enttäuschenden 2:2 gegen den 1. FC Köln seine Mannschaft angesichts einer schwierigen Ausgangssituation auf dem richtigen Weg. «Das Problem ist, dass wir nicht die schlechteste Mannschaft in der Bundesliga waren, sondern was die Gegentore angeht, die schlechteste Mannschaft in Europa waren», sagte Riera und fügte hinzu: «Als ich am 1. Februar kam, waren wir die schlechteste Mannschaft in Europa.»

Riera hatte Anfang Februar nach der Trennung von Dino Toppmöller als Chefcoach des Fußball-Bundesligisten übernommen. Damals war die Eintracht Achter, nach dem 28. Spieltag sind die Hessen Tabellensiebter.

Der 43-Jährige haderte nach dem Köln-Spiel - zwei Monate später - mit dem Zeitpunkt, als er die Hessen übernahm. Er sei aus Trainersicht am schlimmsten Tag überhaupt nach Frankfurt gekommen. «Am Ende des Transferfensters, ohne Saisonvorbereitung, ohne Zeit», betonte Riera, der bislang eine durchwachsene Bilanz von drei Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche stehen hat.

Riera mit Uzun-Kritik

Beim 2:2 gegen Köln verzichtete Riera auf einen Einsatz von Offensivjuwel Can Uzun. «Er weiß, was er mit und ohne Ball zu tun hat. Wenn er das in die Mannschaft einbringt, dann wird er spielen. Für alle Spieler gilt genau das», forderte Riera von dem 20-Jährigen.

Uzun war Ende Januar wegen einer Oberschenkelverletzung wochenlang ausgefallen. Inzwischen ist Uzun, der auf einen Kaderplatz in der türkischen Nationalmannschaft für die WM im Sommer hofft, aber wieder fit.