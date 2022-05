Eintracht Frankfurt muss im Saisonendspurt und auch mit Blick auf das Europa-League-Finale um Abwehrchef Martin Hinteregger bangen.

Frankfurt/Main (dpa) - Der 29 Jahre alte Österreicher verletzte sich beim Halbfinale der Europa League gegen West Ham United (1:0) früh und droht nun auszufallen. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht. Hinteregger war erst Anfang dieser Woche krankheitsbedingt ausgefallen, wollte das Rückspiel gegen den Premier-League-Club aus London aber unbedingt absolvieren.

„Es war unglaublich bitter, so früh zu wechseln“, sagte Cheftrainer Oliver Glasner. So wünsche man sich keinen Start. Almamy Touré kam für Hinteregger in die Partie, Tuta rutschte ins Zentrum. Ob der Österreicher für die Bundesliga-Spiele gegen Gladbach (8. Mai) und in Mainz (14. Mai) fit wird, dürfte mit Blick auf die Konstellation in der Liga fast egal sein. Am 18. Mai trifft Eintracht Frankfurt dann im Europa-League-Endspiel in Sevilla auf die Glasgow Rangers.