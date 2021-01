München (dpa) - Trainer Hansi Flick rechnet beim FC Bayern München nicht mit einem Ausfall von Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry.

Der 25 Jahre alte Angreifer zog sich am Sonntagabend beim 5:2 des Tabellenführers im Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 bei einem Foulspiel von Gegenspieler Leandro Barreiro, das mit einem Elfmeter geahndet wurde, wohl nur eine Prellung am Schienbein zu.

„Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt“, sagte Flick. Eine Prellung am Schienbein tue „sehr weh“, ergänzte der ehemalige Profi. Gnabry war in der 76. Minute vom Spielfeld gehumpelt. „Ich hoffe, dass er spätestens Mittwoch wieder ins Training einsteigen kann“, sagte Flick. Die Bayern müssen bereits wieder am Freitagabend in der Bundesliga auswärts gegen Borussia Mönchengladbach antreten.

© dpa-infocom, dpa:210103-99-886327/2