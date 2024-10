Erstes Spiel und dann kommt gleich der Tabellenführer. Interimstrainer Markus Feldhoff will den VfL Bochum trotzdem stabilisieren. Die Partie gegen die Bayern bietet für ihn auch eine Chance.

Bochum (dpa) - Als Vorbild vor dem großen Spiel gegen die Bayern taugt der FC Barcelona für den VfL Bochum nur bedingt. «Ich glaube, dass wir uns jetzt nicht unbedingt mit Barcelona vergleichen sollten. Und ich glaube, wir sollten hier keine großen Kampfansagen machen», sagte Bochums Interimstrainer Markus Feldhoff vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München (Sonntag 15.30 Uhr/ DAZN). Der 50-Jährige ergänzte: «Der Ansatz wird sicherlich nicht der gleiche sein wie bei Barcelona. Da bräuchten wir vielleicht den ein oder anderen Spieler von da.»

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte in der Champions League am Mittwoch 1:4 in Barcelona verloren. Beim Bundesliga-Tabellenletzten in Bochum ist der Spitzenreiter natürlich trotzdem großer Favorit. Der VfL hatte sich am Sonntag von Trainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau getrennt.

Nach den zuletzt turbulenten Tagen bietet die Partie gegen die Bayern aus Feldhoffs Sicht auch eine Chance. «Jeder wird sich freimachen können von dem Drumherum und sich einfach nur auf das Spiel freuen», sagte er. «Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das das Spiel des Jahres ist.» Die Münchner sind laut Feldhoff «das Nonplusultra, auch wenn Leverkusen jetzt mal Meister war».