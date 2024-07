Nach den ersten Tagen unter Vincent Kompany in München trainiert der FC Bayern am Tegernsee. Zum Auftakt steht eine öffentliche Einheit an

Rottach-Egern (dpa) - Der FC Bayern München bezieht am Montag ein kurzes Trainingslager am Tegernsee. Trainer Vincent Kompany stimmt das Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Rottach-Egern weiter auf die Saison ein. Das Aufgebot der Münchner um Leon Goretzka und Serge Gnabry ist noch nicht groß, da die EM-Teilnehmer noch im Urlaub sind.

Am Montagabend (18.00 Uhr) absolviert der FC Bayern in Rottach-Egern ein öffentliches Training. Zwei Tage später steht dann zum Abschluss das erste Testspiel unter Kompany an. Die Münchner treffen in der Alpenidylle am Mittwochabend auf den unterklassigen FC Rottach-Egern.

Der neue Coach Kompany startete vor einer Woche mit dem Team in die Saison-Vorbereitung. Das erste Pflichtspiel steht am 16. August im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm an.