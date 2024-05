Der FC Bayern München wird während seiner Asienreise in diesem Sommer in Südkorea ein Spiel gegen Harry Kanes Ex-Club Tottenham Hotspur bestreiten.

München (dpa) - Die Partie findet nach Angaben des deutschen Fußball-Rekordmeisters vom Sonntag am 3. August im WM-Stadion von Seoul statt, das 67.000 Zuschauer fasst. Das Testspiel in der Saisonvorbereitung ist Teil der «Coupang Play Series» in Kooperation mit Bayern-Partner Audi.

Nach der Verpflichtung von Nationalspieler Minjae Kim genießt der FC Bayern in Südkorea eine wachsende Popularität. Für Tottenham spielt in Heung-Min Son ebenfalls ein Top-Spieler aus Südkorea. Der Besuch in dem Land ist eine Premiere für die Bayern.