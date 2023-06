Der FC Bayern kommt einem Bericht zufolge der Verpflichtung von Verteidiger Min-jae Kim näher.

München (dpa) - Der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, dass sich die Münchner mit dem Südkoreaner mündlich auf einen Wechsel im Sommer verständigt haben. Der 26-Jährige soll einen Fünfjahresvertrag bis 2028 bekommen.

Im nächsten Schritt muss der deutsche Fußball-Rekordmeister noch eine Ablösesumme an den italienischen Meister SSC Neapel bezahlen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge besitzt Kim eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, demnach sollen mindestens 50 Millionen Euro fällig sein. Der Innenverteidiger absolviert derzeit seinen Militärdienst in Südkorea und wird aller Voraussicht nach Anfang Juli nach Europa zurückkehren.

Wie Romano außerdem berichtete, hat Bayerns Verteidiger Dayot Upamecano zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit seinen Berater ausgetauscht. Bereits im Sommer 2022 war der Franzose von der Agentur Sports360 zur Unique Sports Group gewechselt. Nun soll sich der Innenverteidiger dem französischen Berater Moussa Sissoko angeschlossen haben. Sport1 berichtete ebenfalls darüber. Upamecano soll demnach seine Zukunft vorerst weiter in München sehen. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2026.