Der FC Bayern bricht den alten Torrekord aus den 1970ern – und hat noch fünf Spiele, um weiter nachzulegen. Auch Harry Kane jagt einen persönlichen Meilenstein.

Hamburg (dpa) - Der FC Bayern hat für einen Torrekord in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Leon Goretzka erzielte im Spiel beim FC St. Pauli das zwischenzeitliche 2:0 und damit den 102. Treffer in der Saison. Damit übertrafen die Münchner die alte Bestmarke aus der Saison 1971/72, als Gerd Müller und Co. 101 Tore erzielt hatten.

Bis zum Saisonende haben die Bayern in fünf weiteren Partien die Chance, den Rekord noch deutlich auszubauen. Dazu hat Toptorjäger Harry Kane noch die Chance, die Bestmarke von Robert Lewandowski mit 41 Toren in einer Saison aus der Spielzeit 2020/21 zu übertreffen. Aktuell steht Kane bei 31 Treffern.

Youngster Lennart Karl gelang am vergangenen Spieltag beim 3:2 in Freiburg das 100. Münchner Tor der Saison. Jamal Musiala egalisierte beim Gastspiel am Millerntor schließlich die Bestmarke, ehe Goretzka einen draufsetzte. Kurz darauf ließ Michael Olise ein weiteres Tor folgen.

Für die Bayern ist es bereits das dritte Mal in der Bundesliga-Historie, dass sie es mindestens auf 100 Tore in einer Spielzeit bringen. Unter Trainer Hansi Flick kamen die Münchner 2019/20 auf genau 100 Tore, verpassten damals aber ihre Bestmarke aus den 70-er Jahren noch knapp. In der Folge-Saison 2020/21 und in der vergangenen Spielzeit erzielten die Bayern jeweils 99 Treffer.