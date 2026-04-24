Bundesliga FC Bayern feiert am 17. Mai auf Münchner Marienplatz

Meisterfeier des FC Bayern München
So sah es bei der Bayern-Party 2025 auf dem Marienplatz aus. (Archivbild)

Keine Meister-Party des FC Bayern ohne Rathaus-Balkon. Der Termin für die nächste Feier im Herzen Münchens steht fest.

München (dpa) - Der FC Bayern feiert seine 35. Meisterschaft auf dem Münchner Rathaus-Balkon am 17. Mai (13.30 Uhr). Wie die Stadt mitteilte, hat der neu gewählte grüne Oberbürgermeister Dominik Krause den deutschen Fußball-Rekordmeister traditionell zum Feiern mit den Fans auf dem Marienplatz eingeladen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany beschließt tags zuvor mit einem Heimspiel in der Allianz Arena gegen den 1. FC Köln ihre Bundesligasaison.

Für die Fußballerinnen des FC Bayern, die sich ebenfalls vorzeitig die Meisterschaft gesichert haben, wird es einen gesonderten Empfang der Stadt geben. Denn das Team um Giulia Gwinn tritt am 17. Mai noch zum Bundesligafinale beim Hamburger SV an.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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