München (dpa) - David Alaba droht dem FC Bayern München im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen auszufallen.

„Wir müssen abwarten“, sagte Trainer Hansi Flick am Tag vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der Österreicher hat muskuläre Probleme. Dagegen ist Benjamin Pavard nach seiner überstandenen Coronavirus-Infektion wieder ein Thema. Auch Jérôme Boateng, der beim 4:2 gegen Borussia Dortmund verletzt ausgewechselt worden war, dürfte demnach wieder im Kader stehen.

Im Fernduell mit Leipzig, das am Sonntag Champions-League-Anwärter Eintracht Frankfurt empfängt, will sich Flick auf seine eigene Mannschaft fokussieren. „Wir müssen uns um uns kümmern und nicht nach Leipzig schauen“, sagte Flick. „Gegen Dortmund war ich nach der Anfangsphase mit den 70 Minuten sehr zufrieden. Ich erwarte genau diese Mentalität, Einstellung und Klarheit auch gegen Bremen.“ Die Münchner führen die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor RB an.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-794589/2