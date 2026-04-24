Bundesliga FC Bayern dementiert Bericht über Neuer-Verlängerung

Manuel Neuer
Hängt Manuel Neuer noch ein Jahr dran beim FC Bayern? (Archivbild)

Bleibt Manuel Neuer noch ein Jahr beim FC Bayern? Laut einem «AZ»-Bericht ist seine Entscheidung gefallen. Die Münchner reagieren nun darauf.

München (dpa) - Der FC Bayern hat einen Medienbericht über eine Vertragsverlängerung von Torhüter Manuel Neuer dementiert. Die Münchner «Abendzeitung» meldete, dass der 40-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt um eine weitere Saison ausdehne und seine Karriere nicht beende. Das Blatt schrieb, dass zwischen dem Fußball-Rekordmeister und Neuer «alles ausgehandelt» sei und es nur noch um die offizielle Verkündung ginge.

«Das höre ich jetzt zum ersten Mal», sagte Sportdirektor Christoph Freund in der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel in Mainz auf eine entsprechende Frage. «Oft wissen die Medien mehr als wir anscheinend. Die Gespräche hat es noch nicht gegeben, darum bin ich ein bisschen verwundert. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wir sind Mitte, Ende April und wir haben immer dasselbe gesagt: Dass wir mit Manu im Austausch sind.» Neuer habe «seine Timeline», ergänzte Freund. «Aber wie gesagt: Es hat das Gespräch noch nicht gegeben mit Manu.»

Meisterfeier des FC Bayern München
Ein gewohntes Bild: Manuel Neuer mit der Meisterschale auf dem Münchner Rathausbalkon. (Archivbild)

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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