Bundesliga FC Bayern bestätigt: Managerin Krüger spricht mit HSV

Testspiel Hamburger SV - FC Bayern München
Vom FC Bayern zum HSV? Kathleen Krüger. (Archivbild)

Wird Kathleen Krüger die Nachfolgerin von Stefan Kuntz beim Hamburger SV? Bayern Münchens Sportdirektor äußert sich.

München (dpa) - Der FC Bayern München hat bestätigt, dass die frühere Teammanagerin Kathleen Krüger vom Hamburger SV umworben wird. «Wir können bestätigen, dass uns Kathleen informiert hat darüber, dass sie Gespräche führt mit dem HSV», sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Die 40 Jahre alte frühere Fußballerin soll beim Bundesligisten demnach den vakanten Sportvorstandsposten übernehmen. Der HSV hatte sich vor vier Monaten von Ex-Nationalspieler Stefan Kuntz getrennt. Der Aufsichtsrat soll sich mehrheitlich für die aktuelle Bayern-Funktionärin entschieden haben.

«Kathleen ist sehr ehrgeizig»

«Kathleen ist sehr lange bei uns im Verein. Sie hat verschiedene Positionen bekleidet. Sie ist sehr hoch angesehen, ist sehr ehrgeizig», sagte Freund. Krüger wäre als Sportvorständin die erste Frau in dieser Rolle in der Bundesliga. Beim FC Bayern wird sie aktuell als Leiterin Organisation und Infrastruktur geführt.

«Sie hat für den FC Bayern München über viele Jahre einen Topjob gemacht. Sie hat viel Erfahrung gesammelt», erklärte Freund und konstatierte: «Es ist absolut eine Auszeichnung, da ein so großer Traditionsverein sie kontaktiert hat für einen so großen Job. Es ist eine sehr schöne Geschichte für Kathleen.»

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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