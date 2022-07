Der FC Augsburg hat das letzte Testspiel vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga verloren. Bei der XXL-Generalprobe über viermal 30 Minuten verlor das Team von Enrico Maaßen gegen den französischen Erstligisten FC Stade Rennes mit 2:3.

Augsburg (dpa) - Am Augsburger „Tag der Vielfalt“, an dem die Eckfahnen und Kapitänsbinde in Regenbogenfarben leuchteten, brachte Benjamin Bourigeaud (5.) die Gäste früh in Führung. FCA-Neuzugang Ermedin Demirovic (22.) glich mit seinem ersten Tor im Augsburg-Trikot aus, ehe Gaetan Laborde (55.) und Felix Uduokhai per Eigentor (58.) dem Europa-League-Teilnehmer aus Frankreich den Sieg bescherten. Der Anschlusstreffer von Maurice Malone (118.) kam zu spät.

Ohne Führungsspieler Niklas Dorsch (24) muss der FCA in seine zwölfte Saison in der Fußball-Bundesliga und den DFB-Pokal starten. Wie Trainer Maaßen nach dem Spiel mitteilte, hat sich der Mittelfeldspieler „den Mittelfuß angebrochen“. Dorsch musste im zweiten Viertel der Partie verletzt ausgewechselt werden.

Maaßen rechnet bei dem U21-Europameister mit einem längeren Ausfall. „Ich denke so vier bis sechs Wochen wird er nicht auf dem Platz stehen können, bevor er überhaupt trainieren kann. Das wird behandelt wie ein normaler Mittelfußbruch“, erklärte Maaßen, der zuletzt die U23 von Borussia Dortmund trainiert hatte.

Unmittelbar vor dem Spiel hatten die Augsburger verkündet, dass Verteidiger Jeffrey Gouweleeuw (31) den FCA auch in der zwölften Bundesliga-Saison als Kapitän aufs Feld führt. Erstmalig am 6. August, wenn die Fuggerstädter zuhause gegen den SC Freiburg ihre Spielzeit eröffnen.