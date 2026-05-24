Paderborn-Coach Kettemann schwört die Fans auf das Relegations-Rückspiel ein. Eine besondere Aktion soll zusätzlichen Schub geben.

Paderborn (dpa) - Mit Euphorie und dem Bewusstsein für die besondere Chance will Paderborns Trainer Ralf Kettemann den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. «An alle Paderborner: Nutzt den Moment. Wer weiß, ob es ihn nochmal gibt», sagte er vor dem Relegations-Rückspiel am Montag (20.30 Uhr/ Sat.1 und Sky) gegen den VfL Wolfsburg. «Lasst alles raus, was ihr habt. Weil wir brauchen alles, wir brauchen jeden.»

Bei einem Empfang des Mannschaftsbusses, der vom Trainingsgelände zum Stadion fährt, wollen die Anhänger ihre Spieler auf die Partie einstimmen. «Ich finde das toll. Das ist etwas, das gilt es mitzunehmen», sagte Kettemann. «Diesen Moment, wenn die Fans an der Straße stehen, das ist etwas, das vergisst man nicht.»

Kettemann zur Fitness: «Den Jungs geht’s top»

Seine Mannschaft sieht der 39-Jährige auch nach dem 0:0 im Hinspiel in der Außenseiterrolle. «Es ist wahrscheinlich mit die anspruchsvollste Relegation, die es gibt zur Bundesliga», sagte Kettemann. Der VfL sei kein klassischer Abstiegskandidat. « Wolfsburg war in den letzten fünf Bundesligaspielen eher Top Acht», sagte er. Vom 30. bis zum 34. Spieltag verlor das Team von Coach Dieter Hecking nur gegen den FC Bayern München (0:1) und holte acht Punkte.

«Ich weiß, dass viele aus Fußball-Deutschland uns die Daumen drücken», sagte Kettemann zur Rolle seines Teams. «Dieses Underdog-Spiel - wir gegen Wolfsburg - verhilft uns schon dazu, dass wir viel Support erfahren. Körperlich sieht er seine Mannschaft vor dem großen Showdown gut aufgestellt: «Den Jungs geht’s top. Die sind fit.»