Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg ist ein begehrter Spieler. Sein Club will den Franzosen halten, sein Ex-Trainer gerne nach England holen.

Wolfsburg (dpa) - Der frühere Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner möchte den VfL-Verteidiger Maxence Lacroix gern zu seinem neuen Club Crystal Palace in die englische Premier League holen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Der 24 Jahre alte Franzose ist vertraglich nur noch bis Ende Juni 2025 an die Wolfsburger gebunden und möchte den Fußball-Bundesligisten am liebsten schon in diesem Sommer verlassen. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung lehnte Lacroix ab. Der VfL möchte den Abwehrspieler gern behalten, kann aber nur noch in diesem Jahr eine Ablösesumme für ihn erhalten.

Glasner arbeitete von 2019 bis 2021 in Wolfsburg und übernahm Crystal Palace im vergangenen Februar. Der Londoner Club sucht dringend eine Verstärkung für die Abwehr, weil der dänische Nationalspieler Joachim Andersen vor einem Wechsel zum FC Fulham steht und der englische EM-Teilnehmer Marc Guehi von Newcastle United umworben wird. Lacroix ist den Berichten zufolge Glasners Wunschkandidat.