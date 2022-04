Ex-Sportdirektor Arne Friedrich glaubt fest an die sportliche Rettung von Hertha BSC.

Berlin (dpa) - „Natürlich verfolge ich die Hertha weiter. Der Sieg in Augsburg hat mich total gefreut, das war ein wichtiger Sieg. Ein erster Schritt, der am Ende in die richtige Richtung - die Rettung - führt. Hertha schafft den Klassenerhalt“, sagte der ehemalige Fußball-Nationalspieler der „Bild“-Zeitung.

Sein erstes Bundesliga-Spiel im Stadion seit dem Abschied aus Berlin im März wird der 42-Jährige aber nicht beim Abstiegsduell der Hertha am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart sehen. Friedrich ist am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim Top-Duell Bayern München gegen Borussia Dortmund als Experte für den amerikanischen Sender ESPN in der Allianz Arena. „Das Stadion ist voll. Es geht um die vorzeitige Meisterschaft, da musste ich nicht zweimal überlegen“, sagte er.

Friedrich hatte sein Engagement bei der Hertha nach Gesprächen mit Geschäftsführer Fredi Bobic vorzeitig beendet. 2019 war er zunächst als Performance Manager von Jürgen Klinsmann nach Berlin geholt worden und dann nach dem Abschied von Michael Preetz zum Sportdirektor aufgestiegen. Zuletzt sei er auf dem Pazifik gesegelt, lerne spanisch und kümmere sich um Projekte für seine Stiftung, sagte Friedrich, der seinen Lebensmittelpunkt in den USA hat.