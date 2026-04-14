Marie-Louise Eta schreibt Bundesliga-Geschichte – warum Vincent Kompany und Tatjana Haenni darin mehr sehen als nur einen Trainerwechsel.

München (dpa) - Vincent Kompany sieht in der Ernennung von Marie-Louise Eta zur Cheftrainerin des 1. FC Union Berlin eine historische Dimension. «Das ist ein Schlüsselmoment», sagte der Trainer des FC Bayern München. «Es ist einfach zu sagen, sie ist ein Coach wie alle anderen. So müssen wir sie unter Kollegen behandeln. Aber letztlich ist es etwas Besonderes.»

Der 40-Jährige verwies bei seiner Einordnung auf den Nachwuchs. «Das eröffnet Möglichkeiten für kleine Mädchen, die gerade Fußball spielen und nun denken, ich könnte überall Trainerin werden, sehr erfolgreich sein und eine richtige Karriere haben. Diese Geschichten sind sehr wichtig», sagte Kompany.

Haenni sieht einen Meilenstein

Am Sonntag war Eta nach der Freistellung von Steffen Baumgart zur Trainerin von Union befördert worden. Ein in der Fußball-Bundesliga bisher einmaliger Vorgang. Für Tatjana Haenni, Club-Chefin von RB Leipzig, ein «sehr schöner Meilenstein». «Union wird gute Gründe für diese Entscheidung haben, die nichts damit zu tun haben, dass sie eine Frau ist, sondern fachlich sehr gut», sagte die 59 Jahre alte Schweizerin der «Sport-Bild».

Tatjana Haenni (M) freut sich über die Beförderung von Marie-Louise Eta zur Trainerin von Union Berlin. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa

Dass es bislang nicht mehr Frauen in der Bundesliga in ranghohe Positionen geschafft haben, hat ihrer Ansicht nach historische Gründe. «Das braucht Zeit. Der Fußball war historisch männergeführt, die Rolle der Frau war vor 40, 50 Jahren anders als heute», sagte Haenni und hob die Entwicklungen in den nordischen Ländern hervor. Man sei auf einem guten Weg. Von Frauenquoten hält Haenni wenig: «Es geht um die richtige Person.»

Kompany mahnt zur Geduld

In einem Punkt wünscht sich Kompany allerdings, dass Eta «nicht wie ein Mann behandelt» werde. «Bei der Geduld. Im Trainer-Job gibt es nicht sehr viel Geduld aus den Führungsebenen», sagte der Belgier. Unions Geschäftsführer Horst Heldt hatte am Montag nicht ausgeschlossen, dass Eta auch über das Saisonende hinaus in der Verantwortung stehen könnte.