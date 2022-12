Max Eberl hat als Geschäftsführer Sport zwei Wochen eher als geplant seine Arbeit beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig aufgenommen. Der 49-Jährige wurde von Florian Scholz, dem Käufmännischem Leiter Sport, offiziell empfangen.

Leipzig (dpa) - Beim Wiedersehen mit seinem ehemaligen Gladbacher Coach Marco Rose gab es ein längeres Vier-Augen-Gespräch, ehe Eberl die Geschäftsstelle und die Akademie am Cottaweg besichtigte. Zudem gab es ein erstes Treffen mit der Mannschaft inklusive Trainerteam und Betreuer.

An diesem Freitag wird der neue Sportchef sich in der Red-Bull-Arena bei allen RB-Mitarbeitern beim gemeinsamen Brunch vorstellen, ehe der Pokalsieger das letzte Testspiel des Jahres am Nachmittag auf dem Trainingsplatz der Akademie gegen den dänischen Erstligisten AC Horsens (14.00 Uhr) bestreitet.

Mit dem Dienstantritt von Eberl ist auch die Geschäftsführung des deutschen Pokalsiegers wieder komplett. Nach dem Weggang von Vorstandschef und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zur Red Bull GmbH vervollständigt Eberl als Geschäftsführer Sport das Trio um Finanzvorstand Florian Hopp und Johann Plenge, Geschäftsführer für Strategie und Unternehmenssteuerung.