Neun Spiele, ein Ziel: Nach Oliver Mintzlaffs Ansprache ist bei RB Leipzig alles auf Champions League getrimmt. Was Mittelfeldmann Seiwald über den Motivationsschub verrät.

Leipzig (dpa) - Nach dem äußerst glücklichen Sieg gegen den FC Augsburg hat Oliver Mintzlaff den Spielern von RB Leipzig in der Kabine einen nicht alltäglichen Besuch abgestattet. Der Aufsichtsratsvorsitzende hielt in Anwesenheit von Clubchefin Tatjana Haenni eine lange und dem Vernehmen nach emotionale Rede auf Englisch. Der 50-Jährige wollte das Team damit auf die verbleibenden neun Spiele in der Fußball-Bundesliga einschwören, an deren Ende die Qualifikation zur Champions League stehen soll.

«Ich glaube, es war noch einmal gut für die Mannschaft, für die letzte Phase noch einmal Aufmerksamkeit zu schaffen», sagte Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald. «Er hat gesagt, was wichtig ist, was wir besser machen können und was wir schon richtig gut machen. Und das wir international spielen wollen und da gilt es, die nächsten Spiele zu gewinnen.»

Werner nur mit Ergebnis zufrieden

Das von Mintzlaff ausgegebene Ziel heißt Platz vier. Davon trennt die fünftplatzierten Leipziger nach dem 2:1 gegen Augsburg aktuell nur die schlechtere Tordifferenz. Vor der Länderspielpause bekommt es Leipzig mit den direkt vor ihnen platzierten Stuttgartern und den auf dem dritten Rang liegenden Hoffenheimern zu tun.

Dann bedarf es einer besseren Darbietung als gegen Augsburg, wo man erst durch ein Eigentor in der Nachspielzeit gewann. «Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, mit der Leistung nicht», sagte Trainer Ole Werner. «Die Punkte, die man am Ende braucht, holt man an nicht so guten Tagen. Wenn man einen schmutzigen Sieg einfährt, das Glück am Ende erzwingt.»

Deshalb bündeln die Clubs laut Werner vor der entscheidenden Saisonphase alle Kräfte, wozu in Leipzig auch der Kabinenbesuch Mintzlaffs gehörte. «Er hat die Mannschaft eingeschworen, auf die Phase die kommt», sagte Werner. «Man sieht, wie eng dieses Rennen ist. Ich habe es als sehr positiv wahrgenommen.»