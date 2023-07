Das Werben des FC Bayern um Harry Kane findet Giovane Elber genau richtig. Ein Transfer des Engländers wäre ein starkes Signal, glaubt der Ex-Torjäger.

München (dpa) - Der frühere Bayern-Torjäger Giovane Elber sieht einen möglichen Transfer von Harry Kane nach München als Garant für Erfolge.

«Er bringt alles mit und hat keine Schwächen. Kane ist genau das Puzzleteil, das Bayern letzte Saison gefehlt hat», sagte der Ehrenspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters dem TV-Sender Sky. Mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft könne der FC Bayern «in Europa wieder ganz oben angreifen», versicherte der 50 Jahre alte Brasilianer.

«Wenn Kane zu Bayern wechseln würde, wäre das einfach nur geil. Jeder Fan in Deutschland würde sich freuen, so einen Superstar in der Bundesliga bewundern zu können, nicht nur die Bayern-Fans», sagte Elber, der von 1997 bis 2003 für die Münchner spielte. Ein Transfer des Angreifers der Tottenham Hotspur würde «weltweite Strahlkraft» haben, befand Elber.

Kane hat bei den Spurs noch einen Vertrag bis zum nächsten Sommer. Die Bayern sind dem Vernehmen nach mit einem ersten Angebot von umgerechnet 70 Millionen Euro abgeblitzt und planen Medienberichten zufolge nun ein zweites. Der «Sport Bild» zufolge hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel jüngst Kane auch in London besucht, der Angreifer sei bereit für einen Wechsel nach München.

Es sei klar, dass Tottenham Kane nur ungern gehen lassen würde, sagte Elber. «Aber er hat ja angeblich große Lust auf München und hoffentlich werden sich alle einig. Es wäre überragend», fügte der frühere Topstürmer hinzu.