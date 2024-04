Frankfurt setzt langfristig auf den jungen Stürmer Ekitiké. Der Franzose brauchte in der Bundesliga etwas Anlaufzeit, könnte nun aber der Nachfolge eines inzwischen prominenten Landsmanns werden.

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat eine Kaufoption für den von Paris Saint-Germain ausgeliehenen Stürmer Hugo Ekitiké gezogen. Der 21 Jahre alte Franzose erhält einen Vertrag bis 2029, wie die Eintracht am Freitag mitteilte. «Hugo hat in seinen bisherigen Einsätzen angedeutet, welche Qualität in ihm steckt. Wir sind von seinem großen Potenzial fest überzeugt und freuen uns darauf, ihn über die aktuelle Saison hinaus im Eintracht-Trikot zu sehen», sagte Sportvorstand Markus Krösche laut Mitteilung.

Ekitiké war Anfang Februar vom französischen Meister leihweise nach Hessen gewechselt. Der Angreifer erzielte am vergangenen Wochenende beim 3:1-Heimsieg gegen den FC Augsburg seinen ersten Treffer im Trikot der Frankfurter. Erst im Sommer hatten die Hessen Stürmerstar Randal Kolo Muani an Paris abgegeben und dafür eine Rekordablösesumme von etwa 95 Millionen Euro erhalten.