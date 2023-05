Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat mit dem französischen Mittelfeldspieler Éric Junior Dina Ebimbe einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 abgeschlossen.

Frankfurt/Main (dpa) - Im Sommer vergangenen Jahres war er vom französischen Serienmeister Paris Saint-Germain ausgeliehen worden. Nun haben die Hessen eine Kaufoption gezogen, teilte der Fußball-Bundesligist.

Ebimbe hat sich in Frankfurt zu einem Leistungsträger und in der auslaufenden Saison bislang 28 Pflichtspiele absolviert. Zuletzt hatte er am Samstag gegen den SC Freiburg das 2:1-Siegtor erzielt.