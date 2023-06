Eintracht Frankfurt hat den von Borussia Dortmund zunächst ausgeliehenen Ansgar Knauff fest verpflichtet. Der 21-jährige Außenbahnspieler hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben, teilte der hessische Fußball-Bundesligist mit. Knauff war im Januar 2022 aus Dortmund auf Leihbasis an den Main gekommen.

In seiner ersten Halbserie avancierte der deutsche U21-Nationalspieler gleich zum Leistungsträger bei der Eintracht, kam in 19 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte drei Tore. In der Europa League war Knauff im vorigen Jahr in allen Partien in der Startelf und hatte entscheidenden Anteil am Erfolg im Europapokal mit seinen Toren im Viertelfinale gegen den FC Barcelona (1:1) sowie im Halbfinale bei West Ham United (2:1). Im Finale gegen die Glasgow Rangers kam der Rechtsfuß über die volle Distanz zum Einsatz.