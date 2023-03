Eintracht Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani will vom Interesse europäischer Großclubs nach eigenen Angaben nicht viel wissen.

Frankfurt/Main (dpa) - «Es ist nett, das zu hören. Aber ich beschäftige mich mit so etwas gar nicht», sagte der 24 Jahre alte Franzose in einem englischen Interview der Deutschen Fußball Liga (DFL). «Mein Job ist hier in Frankfurt, ich habe einen Fünfjahresvertrag mit dem Club abgeschlossen. Und ich habe einen riesigen Ehrgeiz mit Eintracht Frankfurt.»

Manchester United soll laut einem Bericht der «Bild»-Zeitung ein Angebot in dreistelliger Millionenhöhe für Kolo Muani vorbereiten. Der Spitzenclub aus der englischen Premiere League will demnach 120 Millionen Euro bieten. Der Vize-Weltmeister kommt in bislang 34 Pflichtspielen für den Fußball-Bundesligisten auf 16 Tore und zwölf Vorlagen. Interesse an dem Angreifer soll zudem auch Paris Saint-Germain haben.

Beim 0:3 der Frankfurter im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den SSC Neapel fehlte Kolo Muani nach seiner Gelb-Roten Karten im Hinspiel. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2027. «Ich möchte mit dem Club weit kommen und meinen Teamkollegen so viel helfen, wie ich kann», sagte er.

