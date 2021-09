Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss einen Ausfall von Abwehrchef Martin Hinteregger befürchten.

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss einen Ausfall von Abwehrchef Martin Hinteregger befürchten.

Der 29 Jahre alte Österreicher hatte sich beim Europa-League-Spiel gegen Fenerbahce Istanbul am Donnerstagabend (1:1) an der Schulter verletzt und könnte nun am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) in Wolfsburg ausfallen. „Die Schulter ist in Mitleidenschaft gezogen. Er hat Schmerzen, aber es ist durchaus möglich, dass er einsatzfähig ist für Sonntag“, sagte Cheftrainer Oliver Glasner am Freitag vor seiner eigenen Rückkehr nach Wolfsburg.

Er nannte Hinteregger und Außenverteidiger Christopher Lenz „zwei kleinere, mittelgroße Fragezeichen“. Lenz hatte bereits beim Europa-League-Auftakt gefehlt, weil er über muskuläre Probleme klagt. Für ihn spielte der 2014er Weltmeister Erik Durm links hinten. Erster Kandidat für den Hinteregger-Platz wäre Tuta. „Martin ist einer, der auf die Zähne beißt. Bei ihm muss das Bein schon schief wegstehen, dass er mal nicht spielt. Er ist da ein Vorzeigeprofi“, lobte Glasner.