Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hält sich trotz des hervorragenden Laufs seiner Mannschaft in der Fußball-Bundesliga bei der Titelfrage zurück.

„Ich weiß nicht, ob das einen Vierkampf geben wird“, sagte der Österreicher zwei Tage vor der Auswärtspartie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen. „Da, wo wir stehen, ist es schon hervorragend.“ Die Hessen liegen mit 42 Punkten hinter Bayern München (49), RB Leipzig (47) und dem VfL Wolfsburg (42) auf dem vierten Tabellenplatz. „Ich glaube, dass der Titelkampf noch sehr spannend werden kann“, meinte Hütter.

In Bremen kann der Cheftrainer wieder auf Torjäger André Silva bauen. Dies gilt auch für den zuletzt ebenfalls angeschlagenen Mittelfeldspieler Erik Durm. „Erfreuliche Nachricht: Sie sind haben gut trainiert und sind mehr als eine Alternative“, sagte Hütter am Mittwoch. Der 25-jährige Portugiese Silva hatte im Topspiel gegen Bayern München (2:1) am vergangenen Samstag wegen Rückenproblemen gefehlt. Mit 18 Treffern ist er hinter Robert Lewandowski vom FC Bayern der zweitbeste Torschütze der Liga. Linksverteidiger Evan N'Dicka muss eine Gelb-Sperre absitzen.

