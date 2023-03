Sportvorstand Max Eberl von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seine ganz persönliche Spielvorbereitung preisgegeben. «Es gibt ein Ritual: Im Stadion liegen dann drei Butterbrezeln, die esse ich noch: drei Butterbrezeln für drei Punkte», sagte Eberl im LVZ-Talk in Leipzig.

Leipzig (dpa) - Der im niederbayerischen Bogen geborene Eberl gab zudem Einblick in den Stunden vor einem Bundesliga-Spiel. «Vormittags habe ich noch Termine, es kommen meist noch Berater, die sich das Spiel anschauen. Dann esse ich noch mit der Mannschaft zu Mittag, und ich schaue mir die Spiele der zweiten Liga an, da gibt es auch immer interessante Spieler», sagte der 49-Jährige, dessen Team an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den FSV Mainz 05 trifft.