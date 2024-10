Zwei Länderspiele hat Marvin Ducksch auf dem Konto, jeweils einige Minuten bei den Niederlagen gegen Österreich und die Türkei vor einem Jahr. Seither gab es keinen Kontakt zum DFB - aber Hoffnung.

Bremen (dpa) - Der Bremer Stürmer Marvin Ducksch hat mit der Nationalmannschaft noch nicht abgeschlossen. Sein Ziel sei «in den nächsten Länderspielphasen noch einmal dabei zu sein. Und Auftritte wie in Wolfsburg machen mir Mut, dass das möglich ist», sagte der 30-Jährige dem «Kicker». Beim 4:2 von Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg hatte Ducksch mit einem Tor und zwei Vorlagen geglänzt. «Man sieht ja weiterhin, dass der Bundestrainer Leistung immer honoriert - gerade erst wieder bei Tim Kleindienst», sagte Ducksch.

Kontakt zum Deutschen Fußball-Bund habe es seit seiner letzten Berufung von vor einem Jahr keinen mehr gegeben. Dafür hat Ducksch Verständnis, «weil es in der Rückrunde bei mir persönlich und auch bei uns im Verein zwischenzeitlich länger nicht so gut lief», sagte er. «Da haben es andere Jungs einfach besser gemacht - und wurden dann auch dafür belohnt. Ich konnte das seinerzeit einfach leider nicht bestätigen.» Er sei aber weiter in einem Top-Alter und fühle sich «sehr, sehr gut». Ducksch stand bei den Niederlagen gegen die Türkei und Österreich im November 2023 im Kader und kam in beiden Partien einige Minuten zum Einsatz.