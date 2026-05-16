Borussia Dortmund geht mit einem guten Gefühl in die Sommerpause. Zum Abschluss gibt es einen Sieg in Bremen.

Bremen (dpa) - Dank Torjäger Serhou Guirassy und Joker Yan Couto hat Borussia Dortmund die Bundesliga-Saison mit einem Sieg abgeschlossen. Der Vizemeister gewann am letzten Spieltag bei Werder Bremen mit 2:0 (0:0), weil Guirassy in der 59. Minute per Kopf traf. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Couto alles klar.

Für Werder hatte die Niederlage keine Bedeutung mehr. Die Grün-Weißen hatten den Klassenerhalt nach einer komplizierten Saison bereits seit dem vergangenen Wochenende sicher.

Positives Fazit von Kovac

Dortmunds Trainer Niko Kovac hatte schon vor der Partie ein positives Saisonfazit gezogen. «Wenn ich alles zusammenfasse, sind wir mit dem Gezeigten in dieser Saison sehr zufrieden», hatte der BVB-Coach gesagt. Nur das Aus in den Playoffs um das Achtelfinale der Champions League gegen Bergamo warf einen Makel auf die Dortmunder Saison. Der BVB hatte das Hinspiel zu Hause 2:0 gewonnen und im Rückspiel 1:4 verloren.

In Bremen waren sie einfach nur froh, dass sie am letzten Spieltag nichts mehr mit der Abstiegsentscheidung zu tun hatten. Die Erleichterung war schon in der Woche vor dem Spiel zu spüren gewesen. «Es gab nichts zu feiern, aber ein gewisses Durchschnaufen war schon da», hatte Werders Trainer Daniel Thioune eingeräumt.

Fritz soll bei Werder weitermachen

In den kommenden Wochen soll an der Weser nun eine Mannschaft geformt werden, die wieder höheren Ansprüchen genügt. Die Federführung dabei soll weiter bei Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz liegen. Der Ex-Profi steht wegen der verfehlten Personalpolitik in der Kritik. Auch beim Dortmund-Spiel gab es Transparente auf den Zuschauerrängen, auf denen personelle Konsequenzen gefordert wurden.

Doch die wird es sehr wahrscheinlich nicht geben. «Mein Vertrauen genießt er immer, ich bin von ihm überzeugt», sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Klaus Filbry, bei Sky. «Clemens, ich, wir alle haben auch Fehler gemacht. Das haben wir selbstkritisch eingeräumt. Aber ich glaube, die Lernkurve, die Clemens durchlaufen hat, wird ihm in der Zukunft helfen», sagte Filbry.

«Er hat Daniel Thioune verpflichtet. Dazu werden wir demnächst auch ein paar andere Sachen kommunizieren, die für uns positiv sind. Insofern wird es mit ihm sicherlich auch weitergehen», sagte Filbry. Die endgültige Entscheidung liegt beim Aufsichtsrat.

BVB lässt Chancen aus, dann trifft Guirassy

Dass es für Werder und Dortmund um nichts mehr ging, merkte man beiden Teams deutlich an. So entwickelte sich im mit 41.800 Zuschauern noch einmal ausverkauften Bremer Weserstadion ein munteres Spielchen, in dem die Gäste zunächst die besseren Chancen hatten. Doch Werder-Torwart Mio Backhaus war gegen Guirassy und Samuele Inacio ebenso zur Stelle (6. Minute) wie kurz darauf noch einmal gegen Guirassy (7.). Bei Werder wurde ein Treffer von Amos Pieper wegen Abseits nicht anerkannt (28.).

Auch nach dem Seitenwechsel war Backhaus zunächst zweimal gegen Guirassy zur Stelle. Doch nach knapp einer Stunde war auch das starke Bremer Torwart ohne Chance, Guirassy traf per Kopf. In der Nachspielzeit sorgte Couto für die Entscheidung (90.+5).