Rechtsverteidiger Peter Pekarik wird auch in der kommenden Saison für Hertha BSC auflaufen. Der 35-Jährige und die Berliner haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis 2023 geeinigt, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Berlin (dpa) - Der Slowake ist der dienstälteste Profi bei den Berlinern und wird in seine elfte Spielzeit in der Hauptstadt gehen. „Er ist ein absoluter Vollprofi, total verlässlich und agiert immer im Sinne der Mannschaft und des Vereins. Mit seiner Einstellung und Mentalität tut er uns einfach gut“, sagte Geschäftsführer Sport Fredi Bobic der Mitteilung zufolge.

„Ich denke, ich brauche nach nun zehn Jahren bei Hertha BSC nicht mehr zu betonen, wie sehr ich samt meiner Familie Herthaner und Berliner geworden bin. Der Verein spielt eine große Rolle in unserem Leben, und ich freue mich, dass wir auch die nächste Saison zusammen angehen“, sagte Pekarik, der 2012 vom VfL Wolfsburg an die Spree gewechselt war. In der vergangenen Saison kam Pekarik in 27 von 34 Liga-Spielen und beiden Relegationspartien gegen den Hamburger SV zum Einsatz.