FC BAYERN MÜNCHEN

Zugänge: Leroy Sané (Manchester City/50 Millionen Euro), Alexander Nübel (Schalke 04), Tanguy Nianzou (Paris Saint-Germain), Adrian Fein (Hamburger SV/Leihende)

Abgänge: Philippe Coutinho (FC Barcelona/Leihende), Alvaro Odriozola (Real Madrid /Leihende), Ivan Perisic (Inter Mailand/Leihende), Lars Lukas Mai (SV Darmstadt/verliehen), Christian Früchtl (1. FC Nürnberg/verliehen)

BORUSSIA DORTMUND

Zugänge: Jude Bellingham (Birmingham City/25), Thomas Meunier (Paris St. Germain), Marius Wolf (Hertha BSC/Leihende), Felix Passlack (Fortuna Sittard/Leihende), Sergio Gomez (SD Huesca/Leihende), Jesus Reinier (Real Madrid/ausgeliehen bis 2022)

Abgänge: Mario Götze (Ziel unbekannt), Achraf Hakimi (Inter Mailand/Leihende), Ömer Toprak (Werder Bremen/4,0/war zuvor bereits an Bremen verliehen), Andre Schürrle (Karriere-Ende), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille/verliehen), Dzenis Burnic (1. FC Heidenheim/war zuvor an Dynamo Dresden verliehen), Sergio Gomez (SD Huesca/Leihe verlängert)

RB LEIPZIG

Zugänge: Hee-chan Hwang (RB Salzburg/9,0), Benjamin Henrichs (AS Monaco/ausgeliehen), Josep Martinez (UD Las Palmas/2,5), Lazar Samardzic (Hertha BSC/600 000), Angelino (Manchester City/ausgeliehen)

Abgänge: Ethan Ampadu (FC Chelsea/war ausgeliehen), Timo Werner (FC Chelsea/53,0); Mads Bidstrup (FC Brentford/550 000); Noah Jean Holm (Vitoria Guimaraes/ablösefrei), Frederik Jäkel (KV Oostende/verliehen), Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach/verliehen), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven/verliehen), Patrik Schick (AS Rom/war ausgeliehen)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Zugänge: Valentino Lazaro (Inter Mailand/ausgeliehen) Hannes Wolf (RB Leipzig/ausgeliehen), Jordan Beyer (Hamburger SV/Leihende), Michael Lang (Werder Bremen/Leihende), Julio Villalba (SCR Altach/Leihende), Andreas Poulsen (Austria Wien/Leihende)

Abgänge: Tobias Strobl (FC Augsburg), Raffael, Fabian Johnson (Ziel unbekannt)

BAYER LEVERKUSEN

Zugänge: Patrik Schick (AS Rom/26,5/war zuletzt an RB Leipzig verliehen), Lennart Grill (1. FC Kaiserslautern/2,0), Tin Jedvaj (FC Augsburg/Leihende), Panagiotis Retsos (Sheffield United/Leihende), Joel Pohjanpalo (Hamburger SV/Leihende)

Abgänge: Kai Havertz (FC Chelsea/Gesamtvolumen 100,0), Kevin Volland (AS Monaco/15,0) Ramazan Öczan (Karriereende/Torwarttrainer im Bayer-Nachwuchs), Ayman Azhil (RKC Waalwijk/verliehen)

TSG 1899 HOFFENHEIM

Zugänge: Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Kevin Vogt (Werder Bremen/Leihende), Kasim Adams (Fortuna Düssseldorf/Leihende) Joshua Brenet (Vitesse Arnhem/Leihende), Domen Gril (NK Bravo/Leihende), Bruno Nazário (Botafogo/Leihende)

Abgänge: Sebastian Rudy (FC Schalke 04/Leihende), Lucas Ribeiro (International Porto Alegre/verliehen), Gregor Kobel(VfB Stuttgart/4), Michael Esser (Hannover 96), Steven Zuber (Eintracht Frankfurt), David Otto (1. FC Heidenheim/verliehen), Felipe Pires (Moreirense FC/Portugal/750 000)

VfL WOLFSBURG

Zugänge: Bartosz Bialek (Zaglebie Lubin/5,0), Maxence Lacroix (FC Sochaux/5,0), Yunus Malli (Union Berlin/Leihende), Jeffrey Bruma (FSV Mainz 05/Leihende)



Abgänge: Robin Knoche (Union Berlin), Phillip Menzel (Austria Klagenfurt), Ismail Azzaoui (Ziel unbekannt), Felix Uduokhai

(FC Augsburg/7,0/war bereits verliehen)



SC FREIBURG

Zugänge: Ermedin Demirovic (Deportivo Alavés/3,7), Guus Til (Spartak Moskau/ausgeliehen), Benjamin Uphoff (Karlsruher SC), Mohamed Dräger (SC Paderborn/Leihende), Constantin Frommann (SG Sonnenhof Großaspach/Leihende), Keven Schlotterbeck (1. FC Union Berlin/Leihende), Marco Terrazzino (Dynamo Dresden/Leihende), Woo-yeong Jeong (FC Bayern München II/Leihende)

Abgänge: Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon/15), Robin Koch (Leeds United/13), Alexander Schwolow (Hertha BSC/8), Pascal Stenzel (VfB Stuttgart/1,3, war bereits verliehen), Jerôme Gondorf (Karlsruher SC/war bereits verliehen), Mike Frantz (Hannover 96), Christoph Daferner (Dynamo Dresden/war zuletzt an Erzgebirge Aue verliehen), Chima Okoroji (SC Paderborn/verliehen), Nico Schlotterbeck (1. FC Union Berlin/verliehen), Yoric Ravet (Grenoble Foot 38)

EINTRACHT FRANKFURT

Zugänge: Steven Zuber (TSG 1899 Hoffenheim), Ragnar Ache (Sparta Rotterdam/2,0), Tuta (KV Kortrijk/Leihende), Jetro Willems (Newcastle United/Leihende), Simon Falette (Fenerbahce Istanbul/Leihende), Aymen Barkok (Fortuna Düsseldorf/Leihende)

Abgänge: Mijat Gacinovic (TSG 1899 Hoffenheim), Dejan Joveljic (Wolfsberger AC/verliehen), Rodrigo Zalazar (FC St. Pauli/verliehen), Lucas Torro (CA Osasuna/2,5), Jonathan de Guzman (vereinslos), Marco Russ (Karriereende), Gelson Fernandes (Karriereende), Nils Stendera (1. FC Lokomotive Leipzig/ausgeliehen)

HERTHA BSC

Zugänge: Alexander Schwolow (SC Freiburg/8), Lucas Tousart (Olympique Lyon/war ausgeliehen), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen)

Abgänge: Alexander Esswein (unbekannt), Marko Grujic (FC Liverpool/Leihende), Salomon Kalou (Botafogo Rio de Janeiro/Brasilien), Thomas Kraft (Karriereende), Dennis Smarsch (FC St. Pauli), Per Skjelbred (Rosenborg Trondheim), Marius Wolf (Borussia Dortmund/Leihende), Lazar Samardzic (RB Leipzig)

1. FC UNION BERLIN

Zugänge: Max Kruse (Fenerbahce Istanbul), Keita Endo (Yokohama Marinos/ausgeliehen), Niko Gießelmann (Fortuna Düsseldorf), Sebastian Griesbeck (1. FC Heidenheim), Andreas Luthe (FC Augsburg), Nico Schlotterbeck (SC Freiburg/ausgeliehen), Cedric Teuchert (FC Schalke 04)

Abgänge: Maurice Arcones (unbekannt), Rafal Gikiewicz (FC Augsburg), Yunus Malli (VfL Wolfsburg/Leihende), Felix Kroos (Eintracht Braunschweing), Michael Parensen (Karriereende), Sebastian Polter (unbekannt), Ken Reichel (unbekannt), Keven Schlotterbeck (SC Freiburg/Leihende), Manuel Schmiedebach (unbekannt), Julius Kade (Dynamo Dresden)

FC SCHALKE 04

Zugänge: Vedad Ibisevic (zuletzt Hertha BSC), Ralf Fährmann (SK Brann/Leihende), Mark Uth (1. FC Köln/Leihende), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim/Leihende), Steven Skrzybski (Fortuna Düsseldorf/Leihende), Hamza Mendyl (FCO Dijon/Leihende), Cedric Teuchert (Hannover 96/Leihende), Nabil Bentaleb (Newcastle United/Leihende)

Abgänge: Weston McKennie (Juventus Turin/verliehen), Alexander Nübel (Bayern München), Daniel Caligiuri (FC Augsburg), Jonjoe Kenny (FC Everton/Leihende), Juan Miranda (FC Barcelona/Leihende), Jean-Clair Todibo (FC Barcelona/Leihende), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/Leihende), Pablo Insua (SD Huesca/Leihe verlängert), Jonas Carls (Vitória Guimarães SC/verliehen/war zuvor an Viktoria Köln verliehen), Cedric Teuchert (1. FC Union Berlin)

FSV MAINZ 05

Zugänge: Luca Kilian (SC Paderborn/2,0)

Abgänge: Gerrit Holtmann (VfL Bochum), Alexandru Maxim (Gazisehir Gaziantep), Jonathan Meier (Dynamo Dresden/verliehen), Aaron Seydel (SV Darmstadt 98), Ronael Pierre-Gabriel (Stade Brest/verliehen), Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg/Leihende)

1. FC KÖLN

Zugänge: Ron-Robert Zieler (Hannover 96/ausgeliehen), Salih Özcan (Holstein Kiel/Leihende), Frederik Sörensen (Young Boys Bern/Leihende), Jannes Horn (Hannover 96/Leihende), Lasse Sobiech (Royal Mouscron/Leihende), Louis Schaub (Hamburger SV/Leihende), Tomas Ostrak (TSV Hartberg/Leihende), Joao Queiros (Willem II/Leihende)

Abgänge: Lasse Sobiech (FC Zürich/verliehen/war zuvor an Royal Mouscron verliehen), Simon Terodde (Hamburger SV), Niklas Hauptmann (Holstein Kiel/verliehen), Birger Verstraete (Royal Antwerpen/verliehen), Thomas Kessler (Karriereende), Brady Scott (Ziel unbekannt), Jan-Christoph Bartels (Waldhof Mannheim), Mark Uth (FC Schalke 04/Leihende), Toni Leistner (Queens Park Rangers/Leihende), Vincent Koziello (CD Nacional/verliehen/war zuvor an Paris FC verliehen)

FC AUGSBURG

Zugänge: Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg/7,0/war bereits ausgeliehen), Robert Gumny (Lech Posen/2,0), Rafal Gikiewicz (1. FC Union Berlin), Tobias Strobl (Borussia Mönchengladbach), Daniel Caligiuri (FC Schalke 04), Michael Gregoritsch (FC Schalke 04/Leihende), Mads Pedersen (FC Zürich/Leihende)

Abgänge: Philipp Max (PSV Eindhoven/8,0), Daniel Baier (Karriereende), Stephan Lichtsteiner (Karriereende), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/Leihende), Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf/verliehen/war zuvor an FC Southampton verliehen), Andreas Luthe (1. FC Union Berlin), Fabian Giefer (Würzburger Kickers), Sergio Cordova (Arminia Bielefeld/verliehen), Georg Teigl (Austria Wien), Maurice Malone (SV Wehen Wiesbaden/verliehen), Tim Rieder (1. FC Kaiserslautern/war zuvor an 1860 München verliehen), Jozo Stanic (FSV Zwickau/verliehen)

WERDER BREMEN

Zugänge: Felix Agu (VfL Osnabrück), Patrick Erras (1. FC Nürnberg), Tahith Chong (Manchester United/ausgeliehen), Manuel Mbom (KFC Uerdingen/Leihende), Romano Schmid (Wolfsberger AC/Leihende), Leonardo Bittencourt (1899 Hoffenheim/7,0/war bereits ausgeliehen), Ömer Toprak (Borussia Dortmund/4,0/war bereits ausgeliehen), Oscar Schönfelder (FSV Mainz 05 U19)

Abgänge: Nuri Sahin (Antalyaspor), Fin Bartels (Holstein Kiel), Benjamin Goller (Karlsruher SC/verliehen), Felix Beijmo (Malmö FF/war an SpVgg Greuther Fürth verliehen), Luca Plogmann (SV Meppen), Claudio Pizarro (Karriereende), Sebastian Langkamp, Philipp Bargfrede (beide Ziel unbekannt).



ARMINIA BIELEFELD

Zugänge: Mike van der Hoorn (Swansea City), Sergio Cordova (FC Augsburg/ausgeliehen), Noel Niemann (TSV 1860 München), Jacob Barrett Laursen (Odense BK), Christian Gebauer (SCR Altach), Nathan de Medina (Royal Mouscron), Prince Osei Owusu (TSV München 1860/Leihende), Can Özkan (Alemannia Aachen/Leihende), Nikolai Rehnen (Alemannia Aachen/Leihende), Ritsu Doan (PSV Eindhoven/ausgeliehen)

Abgänge: Jonathan Clauss (RC Lens), Agoston Kiss (Szombathelyi Haladas/Leihende), Florian Hartherz (Fortuna Düsseldorf)

VfB STUTTGART

Zugänge: Gregor Kobel (TSG 1899 Hoffenheim/4, war bereits ausgeliehen), Pascal Stenzel (SC Freiburg/1,3, war bereits ausgeliehen), Wataru Endo (VV St. Truiden/1,7, war bereits ausgeliehen), Waldemar Anton (Hannover 96/4), Konstantinos Mavropanos (FC Arsenal/ausgeliehen), Momo Cissé (AC Le Havre), Erik Thommy (Fortuna Düsseldorf/Leihende), Ailton (Qarabag Agdam/Leihende)

Abgänge: Mario Gomez (Karriereende), Nathaniel Phillips (FC Liverpool/Leihende), Anastasios Donis (Stade Reims/4, war bereits verliehen), Chadrac Akolo (SC Amiens/3,5, war bereits verliehen), Pablo Maffeo (SD Huesca/verliehen, war zuletzt an den FC Girona verliehen), Nikolas Nartey (SV Sandhausen/verliehen, war zuletzt an Hansa Rostock verliehen), David Kopacz (Würzburger Kickers/war zuletzt an Gornik Zabrze verliehen)

