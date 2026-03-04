Benjamin Schmedes hat sich im internationalen Fußball einen Namen gemacht. Nun kehrt er nach Deutschland zurück und erhält einen Topposten.

Frankfurt/Main (dpa) - Der gebürtige Hannoveraner Benjamin Schmedes wird Sportdirektor der Deutschen Fußball Liga. Der 41-Jährige gehört damit künftig der Geschäftsleitung bei der Dachorganisation der 1. und 2. Bundesliga an, wie die DFL mitteilte. Schmedes ist derzeit Direktor Profifußball beim dänischen Spitzenclub Bröndby IF.

Schmedes war schon Geschäftsführer Sport beim VfL Osnabrück, Chefscout beim Hamburger SV und spielte einst bei den Amateuren von Hannover 96 und Werder Bremen. Die DFL will nach eigenen Angaben die sportinhaltliche Weiterentwicklung und Zusammenarbeit mit den Clubs intensivieren. Dabei steht auch die Förderung von Top-Talenten im Nachwuchs- und Übergangsbereich im Fokus.

«Starke Expertise»

Die 36 Proficlubs hatten bei der Mitgliederversammlung am Dienstag in Düsseldorf die Einführung einer eigenen U21-Liga von der Saison 2026/27 an beschlossen. Außerdem wird die Benennung des Ligaverbands und der Liga-Organisation von DFL e.V. bzw. DFL GmbH in Bundesliga e.V. bzw. Bundesliga GmbH geändert.

«Benjamin Schmedes hat uns mit seiner starken Expertise, seiner Perspektive auf den deutschen und internationalen Fußball sowie einem klaren Blick für die sportlichen Schwerpunkte der Bundesligen und Clubs überzeugt», sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz.