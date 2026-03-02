Bundesliga DFB-Kontrollausschuss untersucht Carros «Blödmann»-Ruf

Fernando Carro
Bayer-Boss Fernando Carro ist ins Visier des DFB geraten. (Archivbild)

Bayer-Boss Carro poltert nach dem 1:1 gegen Mainz über eine strittige Szene. Nun schaltet sich der DFB ein.

Leverkusen (dpa) - Nach einer verbalen Entgleisung von Leverkusens Club-Boss Fernando Carro gegen den Schiedsrichter hat sich nun der Deutsche Fußball-Bund eingeschaltet. «Der Kontrollausschuss untersucht den Vorgang», sagte ein DFB-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Carro hatte im Anschluss an das 1:1 gegen den abstiegsgefährdeten FSV Mainz 05 in den Katakomben über Schiedsrichter Tobias Stieler geschimpft und gerufen: «Wo ist Stieler, dieser Blödmann?»

Auslöser war eine Szene in der 67. Minute: Nach einer Ecke sah Carro im Strafraum ein klares Foul an einem Bayer-Spieler, aus dem Mainz den Konter zum 1:0 einleitete. «Ein Mainzer zieht ihn runter. Für mich ist das ein klarer Elfer», sagte Carro dazu. «Ich habe den Schiri gefragt: Warum hat der Videoassistent nicht eingegriffen? Die Antwort: Der Videoassistent meinte, es sei eine 50:50-Situation, beidseitiges Ringen. Ich habe es anders gesehen.»

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen teilte auf dpa-Anfrage mit, sich zunächst gegenüber dem DFB zu äußern, bevor er sich öffentlich äußert.

