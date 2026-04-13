Bundesliga DFB-Coach Wück: Eta als Cheftrainerin «ein positives Signal»

1. FC Union Berlin - Marie-Louise Eta
Unions neue Cheftrainerin: Marie-Louise Eta. (Archivbild)

Bundestrainer Christian Wück wünscht Marie-Louise Eta viel Erfolg bei Union Berlin. Der Chefcoach der deutschen Fußballerinnen sieht in der Personalie ein Zeichen für ganz Deutschland.

Nürnberg (dpa) - Bundestrainer Christian Wück begrüßt die Beförderung von Marie-Louise Eta zur Cheftrainerin von Männer-Bundesligist 1. FC Union Berlin. «Es ist auf jeden Fall ein positives Signal, was da gesendet wird», sagte der Chefcoach der deutschen Fußballerinnen auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg.

«Ich kenne Marie-Louise aus ihrer Zeit beim DFB. Ich kenne sie aus ihrer Zeit bei Union und wünsche ihr natürlich alles, alles Gute, dass sie diese restlichen Spiele mit Union erfolgreich gestalten kann und wird», sagte Wück weiter. «Und von daher ist das Zeichen, ich glaube, das jetzt auch durch Deutschland geht, durchweg positiv.»

Bundestrainer Christian Wück
Freut sich für Eta: Bundestrainer Christian Wück. (Archivbild)

Baumgarts Nachfolgerin hat DFB-Vergangenheit

Eta wurde als Nachfolgerin von Steffen Baumgart zur Cheftrainerin der Eisernen befördert. Die 34-Jährige ist die erste Frau in diesem Amt bei einem Männer-Fußballbundesligisten. Das Engagement ist vorerst auf die restlichen fünf Partien im Saisonschlussspurt befristet.

Vor ihrer Zeit bei Union hatte Eta unter anderem als Co-Trainerin Juniorinnen-Teams des DFB betreut. Bei Union heuerte sie im Sommer 2023 zunächst als Co-Trainerin der männlichen U19 an.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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