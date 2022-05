Der FC Bayern München steht nach Informationen von «De Telegraaf» in den Niederlanden vor der Verpflichtung von Nationalspieler Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam. Wie die Zeitung berichtete, haben sich die beiden Vereine auf einen Wechsel des 20 Jahre alten Mittelfeldspielers geeinigt.

München (dpa) - Gravenberchs Vertrag bei Ajax läuft im Sommer 2023 aus. In München soll er einen Kontrakt über angeblich fünf Jahre bekommen. Er soll den deutschen Fußball-Rekordmeister eine feste Ablösesumme von 19 Millionen Euro kosten, die sich durch Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 5,5 Millionen Euro erhöhen kann. Ajax soll außerdem an einem möglichen Weiterverkauf mit 7,5 Prozent beteiligt werden. Mitteilungen der Vereine lagen zunächst nicht vor.

Ein Wechsel von Gravenberch an die Isar steht schon länger im Raum. „Wir versuchen die Mannschaft zu verstärken, wie es jedes Jahr der Fall ist“, hatte Trainer Julian Nagelsmann zuletzt gesagt. „Wir gucken, was finanziell möglich ist. Wir müssen ein paar Spieler treffen die nächsten Wochen, um auch zu überzeugen.“

Gravenberch wäre der zweite Neuzugang des FC Bayern in diesem Sommer. Die Münchner haben am Dienstag den Wechsel von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui perfekt gemacht, der ebenfalls bei Ajax Amsterdam unter Vertrag stand. Der 24 Jahre alte marokkanische Nationalspieler bekommt bei den Bayern einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Mazraoui kostet keine Ablöse, weil sein Vertrag in diesem Sommer ausläuft.