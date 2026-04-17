Ein Revierderby hat Niko Kovac als Trainer von Borussia Dortmund noch nicht erlebt. In der kommenden Saison könnte es so weit sein. Der Coach spricht über einen Wunsch im Aufstiegsrennen der 2. Liga.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac drückt BVB-Erzrivale Schalke im Aufstiegsrennen die Daumen. «Wenn es zum Derby kommt zwischen dem BVB und Schalke 04: Das ist das, was alle hier elektrisiert und ich würde das gerne auch mal erleben», sagte der 54-Jährige. «Schalke ist auf einem guten Weg. Große Clubs mit Tradition sind immer herzlich willkommen. Deswegen drücke ich die Daumen.»

Der FC Schalke 04 liegt in der 2. Bundesliga an der Tabellenspitze. Als der BVB und die Gelsenkirchener vor gut drei Jahren bis dato letztmals aufeinandertrafen, hieß der Dortmunder Trainer noch Edin Terzic.