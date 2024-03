Kingsley Coman und Noussair Mazraoui nutzen die Länderspielpause. Sie sind zurück im Teamtraining des FC Bayern. Ihre Comebacks im Pflichtspielbetrieb sind nah.

München (dpa) - Kingsley Coman (27) und Noussair Mazraoui (26) sind beim FC Bayern ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Das teilten die Münchner mit. Trainer Thomas Tuchel versammelte neben den beiden Rückkehrern auch die während der Länderspielpause in München verbliebenen Profis wie Eric Dier oder Serge Gnabry um sich.

Nach dem 5:2-Erfolg am vergangenen Samstag in Darmstadt hatte Tuchel seiner Mannschaft zunächst zwei Tage freigegeben. Ihr nächstes Pflichtspiel bestreiten die Bayern am 30. März gegen Borussia Dortmund in München.

Offensivspieler Coman hatte Ende Januar im Spiel gegen den FC Augsburg einen Innenbandriss im linken Knie erlitten, seitdem fehlte er den Bayern. Rechtsverteidiger Mazraoui war seit Mitte Februar durch einen Faserriss ausgefallen.