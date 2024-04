Der FC Bayern München muss vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Arsenal den nächsten Ausfall eines Offensivakteurs einkalkulieren. Kingsley Coman musste in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln mit einer offenbar schwereren Verletzung am rechten Bein ausgewechselt werden.

München (dpa) - Der Franzose musste gestützt von Betreuern den Rasen verlassen. Coman hatte sich im gegnerischen Strafraum ohne Einwirkung eines Kölner Gegenspielers verletzt.

Beim 2:2 gegen Arsenal im Viertelfinal-Hinspiel am vergangenen Dienstag in London hatte sich bereits Torschütze Serge Gnabry erneut eine Muskelverletzung zugezogen. Der Nationalspieler fällt mehrere Wochen aus und fehlt damit auch am kommenden Mittwoch gegen die Gunners. Gegen Köln pausierte zudem Leroy Sané wegen Problemen am Schambein. Der Nationalspieler soll aber gegen Arsenal wieder auflaufen.