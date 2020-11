Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat zum zweiten Mal nacheinander unnötig Bundesliga-Punkte hergeschenkt.

Beim 1:1 (1:0) gegen den FC Augsburg erlebte das auch durch Corona ersatzgeschwächte Team von Trainer Marco Rose einen unbefriedigenden Start in die Heimspiel-Serie zum Ende des Monats.

Im ersten von vier Heimpartien binnen elf Tagen sah nach Florian Neuhaus' ersten Saisontreffer (5. Minute) und der Gelb-Roten Karte für Augsburgs eingewechselten Raphael Framberger (66.) lange alles nach einem souveränen Sieg aus. Doch nach etlichen leichtfertig vergebenen Chancen traf Daniel Caligiuri (88.) doch noch für die Schwaben zum glücklichen Ausgleich. Vor der Länderspielpause hatten die Gladbacher bereits beim 3:4 in Leverkusen zwei Mal eine Führung verspielt.

Mit zwölf Punkten verpassten die Borussen, die bereits am Mittwoch wieder in der Champions League gegen Schachtjor Donezk gefordert sind, die Rückkehr in die Europapokalränge. Schuld daran war ein regelgerechter Chancenwucher, der sich im unglücklichen Breel Embolo personifizierte. Der Schweizer vergab gleich drei hundertprozentige Chancen zum 2:0 (36., 60. und 84.).

Augsburg droht zwar weiter ein siegloser November. Nur eines der vergangenen sechs Bundesliga-Spiele gewannen die Schwaben - am 31. Oktober gegen Schlusslicht FSV Mainz 05 (3:1). Am Samstag erkämpften sie sich aber mit viel Moral und Willen ihren elften Saisonpunkt.

Lange Gesichter gab es indes bei den Borussen, bei denen vor den intensiven kommenden Wochen auch die Personalsituation Anlass zur Sorge gibt. Zwar kam Denis Zakaria erstmals seit seiner schweren Knieverletzung im März wieder zu einem Kurzeinsatz, doch kurz vor dem Spiel war ein weiterer Corona-Fall publik geworden.

Ramy Bensebaini war nach seiner Rückkehr vom algerischen Nationalteam positiv getestet worden. Auch Alassane Plea befindet sich bereits seit einigen Tagen aus demselben Grund in Quarantäne. Im Offensivspiel fehlte zudem der zuletzt bärenstarke Jonas Hofmann nach seiner schweren Oberschenkel-Muskelverletzung.

Neben Embolos Fehlschüssen fehlte ohne Hofmann auch weiteren Gladbachern die Entschlossenheit. „Wir haben viele Chancen. Wir spielen aber sie nicht so gut zu Ende“, monierte Gladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof bereits zur Pause bei Sky angesichts etlicher guter Möglichkeiten unter anderem auch von Patrick Herrmann (21.) und Lars Stindl (44.). Dass die Gladbacher in der zweiten Halbzeit auch gegen zehn Augsburger nicht die Entscheidung erzwangen, sorgte bei Rose zusätzlich für Frust.

© dpa-infocom, dpa:201121-99-416050/2