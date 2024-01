Die Liste mit Ausfällen bleibt beim BVB lang. Im Revierderby gegen Bochum dürften zwei weitere Schlüsselspieler fehlen.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund geht trotz großer Personalsorgen mit Zuversicht in das Revierderby gegen den VfL Bochum. Auch der drohende Ausfall der erkrankten Profis Gregor Kobel und Julian Brandt kann die gute Stimmung nicht trüben. Nach dem famosen Start ins neue Jahr mit zwei Siegen und 7:0-Toren wähnt sich der Tabellenfünfte auf gutem Weg zurück auf die Champions-League-Plätze.

«Wir wissen, dass wir zwei gute Schritte gemacht haben. Aber wir wissen, dass wir weitere Schritte folgen lassen müssen. Dann können wir die Konkurrenz unter Druck setzen», sagte Edin Terzic mit Blick auf das Revierderby am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Eine rechtzeitige Genesung von Stammkeeper Kobel und Nationalspieler Brandt erscheint unwahrscheinlich. «Sie konnten die letzten Tage nicht trainieren und sind definitiv fraglich für das Wochenende», kommentierte Terzic. Darüber hinaus fallen Julian Ryerson, Felix Nmecha, Karim Adeyemi, Sebastien Haller und Julien Duranville aus. Auch Ramy Bensebaini ist noch keine Option, obwohl der Außenverteidiger mit Algerien beim Afrika-Cup bereits ausgeschieden ist. Er soll erst am Montag ins Teamtraining zurückkehren.

Dagegen sind die zuletzt fehlenden Mats Hummels und Emre Can im Duell mit dem Tabellen-14. voraussichtlich wieder dabei. «Bei beiden ist der klare Plan, dass sie für Sonntag zur Verfügung stehen», sagte der BVB-Coach.

Die Wintertransfers Jadon Sancho und Ian Maatsen dürften nicht zuletzt aufgrund der langen Ausfallliste wie schon beim 4:0 in Köln erneut in der Startelf stehen. Ob Youssoufa Moukoko nach seinen beiden Joker-Toren in der Partien gegen Darmstadt (3:0) und Köln (4:0) auf einen Platz in der Startelf hoffen darf, ließ Terzic offen: «Ich sehe seinen Hunger. Er macht es richtig gut in den Einsätzen und im Training. Wir wissen um seine Qualitäten. Deshalb spielt er eine wichtige Rolle in unseren Überlegungen.»