Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund startet an diesem Montag mit einer zweitägigen Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison. Dabei sind wohl alle zuletzt verletzten Spieler und die WM-Fahrer.

Dortmund (dpa) - Auch Sebastien Haller könnte nach seiner Erkrankung Teile der Leistungsdiagnostik absolvieren. Wie die „Ruhr Nachtrichten“ berichten, sei auch eine Teilnahme des Stürmers am Trainingslager in Marbella nicht ausgeschlossen. „Er verspürt riesige Lust, endlich wieder bei uns zu sein und trainieren zu können. Wir freuen uns total für ihn und auf ihn“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Erwartet wird auch Marco Reus. Allerdings ist noch nicht klar, ob der BVB-Kapitän schon wieder voll belastbar ist. Am Mittwoch steht dann die erste Trainingseinheit auf dem Platz unter Chefcoach Edin Terzic an. Das Trainingslager in Andalusien findet vom 6. bis 14. Januar mit Testspielen gegen Fortuna Düsseldorf und den FC Basel statt.