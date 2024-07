In der vergangenen Saison kam Süle beim BVB aufgrund mangelnder Fitness nur noch sporadisch zum Einsatz. Von Sportdirektor Kehl gibt es ein Lob für die nun verbesserte körperliche Verfassung.

Bangkok (dpa) - BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat Niklas Süle für seine verbesserte körperliche Fitness gelobt. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund war zum Ende der vergangenen Saison wegen kaum zu übersehender Fitnessprobleme nur noch sporadisch zum Einsatz gekommen. «Es war ein Statement von Niklas, so zurückzukommen», sagte Kehl bei der Asienreise des BVB in Bangkok in einer Medienrunde. Der BVB selbst hatte bei X (vormals Twitter) zuvor ein Bild vom 28-Jährigen in der Vorbereitung in einer nun deutlich besseren körperlichen Verfassung gepostet.

«Wir haben sehr viele Gespräche in und gerade nach der letzten Saison geführt und ich finde, er hat damit unter Beweis gestellt, dass er bereit ist, dass er hier Leistung zeigen möchte und um seinen Platz kämpft», sagte Kehl. Ein Niklas Süle, der wirklich fit ist, helfe jeder Top-Mannschaft in Deutschland und Europa. «Er hat unglaubliche Fähigkeiten, ich bin heilfroh, dass wir ihn haben.»