Zum Abschluss der Bundesliga-Saison gelingt dem BVB ein standesgemäßes 4:0 über Absteiger Darmstadt. Das macht Mut für das Champions League-Finale in zwei Wochen gegen Real Madrid.

Dortmund (dpa) - Laute Ovationen für die scheidende Vereinslegende Marco Reus, leichtes Spiel für die Mannschaft: Borussia Dortmund hat sich mit großen Emotionen und einem Erfolgserlebnis auf das Champions League-Finale von Wembley eingestimmt.

Zwei Wochen vor dem Königsklassen-Showdown gegen Real Madrid gelang dem Team von Trainer Edin Terzic zum Abschluss der Bundesliga-Saison ein 4:0 (2:0)-Erfolg über Absteiger SV Darmstadt 98.

Dass sich Reus auch als Torschütze verdient machte, rundete die große Abschiedsshow für den 34 Jahre alten Routinier mit einer großen Choreografie vor dem Anpfiff auf der Südtribüne ab. Sein Kunstschuss zum 2:0 (38. Minute) in den Torwinkel wurde besonders lautstark gefeiert. Für die weiteren BVB-Treffer vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park sorgten Ian Maatsen (30.) Julian Brandt (72.) und Donyell Malen (88.).

Reus sorgt für den Höhepunkt

Anders als noch in den beiden vergangenen Spielen der Fußball-Bundesliga gegen Augsburg (5:1) und Mainz (0:3) verzichtete BVB-Trainer Edin Terzic auf eine umfassende Rotation, damit seine Stammkräfte vor dem Schlussakt in London nicht den Rhythmus verlieren. Bis auf Julian Brandt, der für Reus weichen musste, stand die Elf auf dem Platz, die auch in Wembley auflaufen dürfte.

Für den ersten Höhepunkt der Partie sorgte Hauptdarsteller Reus (11.), als er den Ball nach Zuspiel von Jadon Sancho aus zehn Metern an die Latte schoss. Gleichwohl trat die Borussia zunächst nicht mit der Souveränität eines Königsklassen-Finalisten auf. Der behäbige Spielaufbau spielte den Gästen in die Karten, die sich in ihrem vorläufig letzten Bundesligaspiel zumindest in der ersten halben Stunde teuer verkauften.

Dem steten Druck war die Darmstädter Abwehr auf Dauer jedoch nicht gewachsen. Nach dem zweiten Lattenschuss der Borussia durch Marcel Sabitzer beförderte Maatsen den Ball mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze ins Tor. Als Reus nur acht Minuten später den Ball bei einem Freistoß aus 17 Metern in den Torwinkel zirkelte, schien die Entscheidung bereits vor der Halbzeit gefallen.

Brandt und Malen treffen zum Abschluss

Auch nach Wiederanpfiff belagerte der BVB das Tor der Gäste. Chancen durch Karim Adeyemi (50./60.) und Reus (56.) blieben jedoch ungenutzt. Darmstadt zog sich mehr und mehr zurück, hatte bei einem von BVB-Schlussmann Gregor Kobel parierten Schuss durch Schuss Emir Karic (63.) aber die Chance zum Anschlusstreffer.

Doch das 3:0 durch den kurz zuvor eingewechselten Brandt nach schönem Zuspiel von Sancho sorgte für endgültige Klarheit. Als Reus in der 82. Minute unter lebhaftem Applaus von den Tribünen ausgewechselt wurde, standen alle BVB-Profis Spalier.

Trotz des abschließenden Treffers von Malen aus kurzer Distanz zum 4:0 schließt der BVB erstmals seit neun Jahren eine Saison außerhalb der Top Vier ab. Die Gäste steigen zum insgesamt vierten Mal aus dem Fußball-Oberhaus ab.