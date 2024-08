Erst ein paar Tage dabei, schon in der Startelf. Dortmunds Neuzugang Pascal Groß zeigt sich im Testspiel gegen Villarreal.

Altach (dpa) - Borussia Dortmunds Neuverpflichtung Pascal Groß hat im Testspiel gegen den FC Villarreal gleich sein Startelf-Debüt gefeiert. Der erst am vergangenen Donnerstag verpflichtete Fußball-Nationalspieler stand beim 2:2 in der Partie über viermal 30 Minuten gegen den spanischen Erstligisten 45 Minuten auf dem Feld. In der im Rahmen des Trainingslagers der Dortmunder in Altach ausgetragenen Begegnung kam der BVB nach 0:2-Rückstand durch die Treffer von Jamie Bynoe-Gittens und Marcel Sabitzer noch zum Ausgleich.

Bis Freitag bleibt der Bundesligist im Trainingslager in Bad Ragaz. Im letzten Testspiel der Vorbereitung treffen die Dortmunder am 10. August bei der Saisoneröffnung auf Aston Villa. Das erste Pflichtspiel der Saison für die Mannschaft des neuen Trainers Nuri Sahin steht am 17. August in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde beim Regionalligisten Phönix Lübeck auf dem Programm.