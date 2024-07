Das 0:4 von Borussia Dortmund im Testspiel in Thailand ärgert den neuen Coach. Nuri Sahin nimmt nur eine Gruppe von Spielern von seiner Kritik aus.

Bangkok (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin wird aus der 0:4-Pleite im Testspiel gegen den thailändischen Erstligisten BG Pathum United Konsequenzen ziehen. «Wer die Basics nicht macht, wird nicht spielen, ganz einfach», sagte der neue BVB-Coach nach dem misslungenen Auftritt zum Auftakt der Asien-Reise in Bangkok. Er werde sehr offen und ehrlich und sehr kritisch mit dem Auftritt umgehen, kündigte Sahin an und sprach von einer heftigen Niederlage.

«Ich weiß, dass die Jungs sehr müde sind, dass sie viel trainiert haben, aber das darf natürlich keine Ausrede sein», ergänzte Sahin. «Bloß weil die müde sind, kann ich nicht sagen, Schwamm drüber.» Vor allem das Defensivverhalten gefiel dem Nachfolger von Edin Terzic nicht, einzig die jungen Spieler nahm Sahin von seiner Kritik aus.

Nächster Test am Mittwoch in Japan

Allerdings wollte er den misslungenen Auftritt auch nicht überbewerten. «Ich weiß es einzuordnen, wo man es hinpacken muss das Spiel», sagte Sahin, der am Sonntag zur zweiten Hälfte zehn neue Spieler eingewechselt hatte. Nach der elfstündigen Anreise nach Bangkok hatten die BVB-Profis am Samstagabend bei immer noch 30 Grad und tropisch-schwüler Luft trainiert. Vor dem Spiel hatte es heftig geregnet, sodass sich der Anpfiff verzögerte. An diesem Mittwoch folgt in Japan gegen Cerezo Osaka ein weiteres Testspiel.