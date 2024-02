Eine wirkliche Verstärkung war er nur selten. Nach dreieinhalb Jahren trennt sich der BVB von Thomas Meunier. Der Wechsel des belgischen Nationalspielers spart Gehalt.

Dortmund (dpa) - Thomas Meunier und Borussia Dortmund gehen getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, unterschrieb der 32 Jahre alten belgische Nationalspieler beim türkischen Erstligisten Trapzonspor.

«Für Thomas gab es in dieser Woche kurzfristig die Möglichkeit, sich vor dem Ende der Transferperiode einem neuen Verein anzuschließen. Wir haben seinem Wunsch nach diesem Wechsel entsprochen», sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Anders als in Deutschland endet die Wechselfrist in der Türkei nicht am 1., sondern erst am 9. Februar. Mit dem ablösefreien Transfer spart der BVB hohe Gehaltskosten für den Reservisten ein. Meuniers Vertrag beim BVB lief noch bis zum Sommer.

Zuletzt stand der 32-Jährige aufgrund der Ausfälle diverser Leistungsträger zwar regelmäßig in der Startelf von Trainer Edin Terzic, gehörte beim Tabellenvierten aber eher nicht zum Kreis der Stammkräfte. So wurde er nicht für den aktuellen Champions League-Kader nominiert und kam seit seinem ablösefreien von Paris Saint-Germain im Sommer 2020 lediglich auf 86 Pflichtspieleinsätze. Schon im vergangenen Sommer galt er als Verkaufskandidat, doch der avisierte Wechsel des Außenverteidigers kam wegen einer schwerwiegenden Muskelverletzung nicht zustande.