Die Fußball-Saison geht in die entscheidende Phase. Einige Entscheidungen sind in den Ligen schon gefallen, an diesem Wochenende kann es weitere geben. Es geht unter anderem um Auf- und Abstiege.

Berlin (dpa) - Ein paar Themen sind im deutschen Profifußball bereits durch: Der FC Bayern ist wieder mal Deutscher Meister, Borussia Dortmund sicher für die Champions League qualifiziert, während die Drittligisten Erzgebirge Aue sowie der 1. FC Schweinfurt 05 als Absteiger feststehen. Am bevorstehenden drittletzten Spieltag könnten in den drei Top-Ligen des Landes noch weitere Entscheidungen fallen. Ein Überblick.

Bundesliga

Wie ist die Konstellation im Rennen um die Champions League?

Viel mehr Spannung in der Königsklassenfrage als am 32. Spieltag geht kaum, denn die vier verbliebenen Anwärter treffen direkt aufeinander: Der Tabellendritte RB Leipzig (62 Punkte) gastiert beim Liga-Sechsten Bayer Leverkusen (55), die TSG Hoffenheim (57) auf Rang fünf empfängt den punktgleichen Vierten VfB Stuttgart. Fest steht, dass sich die Leipziger mit einem Sieg sicher für die Champions League qualifizieren.

Wie ist die Lage im Abstiegskampf?

Gleich mehrere Teams könnten am Wochenende für klare Verhältnisse sorgen. Momentan müssen ab Platz zehn abwärts, der vom FSV Mainz (34) belegt wird, noch alle Clubs zittern. Falls der Vorletzte Wolfsburg (25) beim SC Freiburg und der FC St. Pauli (Platz 16 mit 26 Punkten) gegen Mainz ihre Spiele nicht gewinnen, können neben Mainz auch Mönchengladbach (32), Bremen (32), Union Berlin (32), Köln (31) und der HSV (31) den Nichtabstieg perfekt machen. Schlusslicht Heidenheim (22), das beim FC Bayern gastiert, wäre im Falle einer Niederlage und eines St.-Pauli-Sieges nicht mehr zu retten.

2. Liga

Wie ist die Situation im Aufstiegsrennen?

Der FC Schalke 04 kann am Samstag die Bundesliga-Rückkehr perfekt machen. Bei einem Sieg im Abendspiel gegen Fortuna Düsseldorf können die Gelsenkirchener nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden. Auch bei einer Niederlage oder einem Remis wäre der Aufstieg schon an diesem drittletzten Spieltag möglich, das hängt dann von den Ergebnissen der Konkurrenz aus Paderborn, Hannover und Elversberg am Sonntag ab. In der Tabelle führt Schalke mit 64 Punkten vor dem SCP (58), Hannover (57) und Elversberg (56). Darmstadt 98 auf Rang fünf (51) hat kaum noch Aufstiegschancen.

Wie sieht es im Abstiegskampf aus?

Für Preußen Münster sieht es düster aus. Der Tabellenletzte hat bereits fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Wenn die Preußen bei Hannover 96 nicht gewinnen und die Konkurrenz ausreichend punktet, stünde der Abstieg schon am Sonntag fest. Theoretisch ist etwa die halbe Liga noch vom Abstieg bedroht. Nach den Preußen müssen sich die SpVgg Greuther Fürth auf dem vorletzten Platz (33 Punkte), der 1. FC Magdeburg (33), Fortuna Düsseldorf (34), Eintracht Braunschweig (34), Arminia Bielefeld (35) und Dynamo Dresden (35) die größten Sorgen machen.

3. Liga

Wie ist die Situation im Aufstiegskampf?

Am komfortabelsten ist die Lage für Tabellenführer VfL Osnabrück (73), dem am Sonntag bereits ein Unentschieden bei Wehen Wiesbaden reicht, um nach zweijähriger Abstinenz in die 2. Liga zurückzukehren. Gewinnt der VfL, steht er auch als Drittliga-Meister fest. Gewinnt der Liga-Dritte Essen (64) nicht am Samstag beim VfB Stuttgart II, ist Osnabrück schon vor dem Spiel am Sonntag sicher aufgestiegen. Das Topspiel findet in Duisburg statt, wo der MSV (63) als Vierter den Zweiten Cottbus (66) empfängt. Aachen (57) bittet als Siebter den Fünften Rostock (60) zum Verfolgerduell.

Was geht im Abstiegskampf noch?

Wohl nicht mehr allzu viel für den Tabellen-18. SSV Ulm (32) und den Liga-Siebzehnten TSV Havelse (32) bei acht Punkten Rückstand auf den rettenden 16. Platz, den die TSG Hoffenheim II (40) belegt. Auf Rang 15 ist auch Saarbrücken (41) noch gefährdet - aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz gegenüber Ulm und Havelse aber wohl nur theoretisch. Klar ist: Zur sicheren Rettung genügt den Saarländern ein Punkt im Südwest-Derby gegen Waldhof Mannheim. Und falls Hoffenheim II dazu gegen Regensburg gewinnt, steigen Ulm und Havelse an diesem Spieltag ab.