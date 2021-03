Auch wenn es diesmal nicht um die Meisterschaft geht, wird wieder ein heißes Duell zwischen Bayern und Dortmund erwartet. Das Torjägerduell Lewandowski gegen Haaland steht groß im Fokus. Es geht auch um eine Serie von Hansi Flick. Oft gab es Abende großer Emotionen.

München (dpa) - Der deutsche Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund hat viele denkwürdige Momente hervorgebracht. Gibt es am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena die nächsten?

Ein Blick auf bemerkenswerte Duelle.

9. August 1986: Der FC Bayern und der BVB treffen am 1. Spieltag aufeinander. BVB-Stürmer Frank Mill, später Weltmeister, läuft über viele Meter alleine auf das leere Tor zu, kommt ins Straucheln und schießt den Ball an den Pfosten. Mill ist heute genervt davon, immer auf die Szene angesprochen zu werden. „An jeder Ecke musste ich mich verarschen lassen, sogar von den eigenen Teamkollegen“, sagte er.

19. April 1997: Von einem eigentlich mäßig spannenden 1:1 in Dortmund bleibt das Scharmützel zwischen den beiden 90er-Weltmeistern Lothar Matthäus und Andreas Möller. Matthäus signalisiert durch das Abwischen imaginärer Tränen, dass er Möller als Heulsuse ansehe, woraufhin ihm dieser ins Gesicht greift. Matthäus beteuerte später, es sei nicht persönlich gewesen, sagte aber auch über Möller: „Man wusste ja, er ist ein Spieler, der die Härte nicht so gut verträgt.“

3. April 1999: Top-Spiele wie gegen den BVB motivierten Bayern-Torhüter Oliver Kahn immer besonders. An diesem April-Tag scheint er wie von Sinnen. Erst versucht er BVB-Stürmer Heiko Herrlich in den Hals zu beißen, dann springt er in Kung-Fu-Manier auf den entgeistert schauenden BVB-Stürmer Stephane Chapuisat zu. Kahn erklärte später, er habe wegen Kritik unter Druck gestanden und nach einem Gegentor sei der „Deckel vom Kessel“ geflogen.

7. April 2001: Es gibt ein Kartenfestival. Schiedsrichter Hartmut Strampe zeigte Dortmunds Evanilson und Münchens Stefan Effenberg jeweils Rot sowie Bayern-Profi Bixente Lizarazu Gelb-Rot und zudem noch zehn Gelbe Karten. „Ab einem gewissen Zeitpunkt spürte ich, dass die Spieler auf die Karten nicht mehr reagierten“, sagte Strampe später.

9. November 2002: BVB-Torhüter Jens Lehmann fliegt vom Platz, doch der BVB kann nicht mehr wechseln. Also geht der 2,02 Meter große Stürmer Jan Koller ins Tor. 24 Minuten lang - und blieb ohne Gegentor. Der „Kicker“ berief ihn anschließend in die Elf des Tages. Als Torhüter natürlich. Koller hatte auch das 1:0 für den BVB erzielt, der verliert in München trotzdem mit 1:2.

26. Februar 2011: Schon vor dem Duell lag der BVB 13 Punkte vor den Bayern und macht beim 3:1 sein Meisterstück. Dabei tritt er mit einer ungeheuer jungen Startelf an (22,8 Jahre im Schnitt).

12. Mai 2012: Die Dortmunder schaffen die ultimative Demütigung des FC Bayern - und müssen es später büßen. Nach dem Meistertitel 2011 und der bereits sicheren Titelverteidigung zerlegt der BVB die Münchner im DFB-Pokalfinale mit 5:2. Bayern-Präsident Uli Hoeneß kündigte direkt an, zu zeigen „wo der Hammer hängt“. Die Münchner schnappten sich danach nacheinander Mario Götze, Robert Lewandowski sowie Mats Hummels - und wurden seitdem immer deutscher Meister. Hummels und der mittlerweile zum PSV Eindhoven gewechselte Götze kehren jedoch später zum BVB zurück.

25. Mai 2013: Das Spiel, das deutsche Fußball-Geschichte schrieb: Zum ersten und einzigen Mal bestreiten zwei deutsche Mannschaften ein Champions-League-Finale. Im Londoner Wembley-Stadion ist Dortmund ebenbürtig. Als alle sich schon auf eine Verlängerung einrichten, schießt Arjen Robben das 2:1-Siegtor für die Münchner, die ein Jahr zuvor nicht nur im Pokalendspiel eine bittere Niederlage kassierten, sondern auch im Champions-League-Finale „dahoam“ gegen Chelsea.

31. März 2018: Schon zur Pause liegt der FC Bayern völlig verdient mit 5:0 in Front. Für die Münchner ist das 6:0 der höchste Sieg über den BVB seit dem historischen 11:1 im Jahr 1971.

10. November 2018: Im vielleicht spektakulärsten Klassiker seit Jahren triumphiert der BVB mit 3:2. Zwei Mal gehen die Bayern durch Robert Lewandowski in Führung, zweimal kann der überragende Marco Reus ausgleichen. Am Ende sorgt Paco Alcácer für den Siegtreffer und einen Sieben-Punkte-Vorsprung der Borussia.

7. April 2019: Mit einer meisterlichen Machtdemonstration stürmt der FC Bayern zurück an die Spitze der Bundesliga. Der deutsche Rekordchampion schickt den gedemütigten und entzauberten Rivalen mit 5:0 nach Hause. Robert Lewandowski (2), Mats Hummels, Javi Martínez und Serge Gnabry führen den völlig überforderten BVB vor. Kurios: Trotz der titelreifen Tor-Gala muss Bayern-Trainer Niko Kovac schon da um seinen Job fürchten. „Es gibt keine Jobgarantie beim FC Bayern - für niemanden. Das ist auch gut so, jeder muss beim FC Bayern liefern“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

26. Mai 2020: Der FC Bayern wehrt den Angriff von Dortmund auf seine Alleinherrschaft in der Bundesliga dank eines Geniestreichs von Joshua Kimmich ab. Durch den sehenswerten Heber des Nationalspielers siegen die Münchner im Geistergipfel 1:0 beim ärgsten Verfolger. Am Ende der Saison gibt's die achte Meisterschaft am Stück.

7. November 2020: Der FC Bayern gewinnt nach dem 3:2 im Supercup auch das Liga-Duell mit diesem Ergebnis gegen den BVB. Diese beiden Spiele machen dem BVB aber Hoffnung. Bayern-Coach Hansi Flick will am Samstag jedoch auch seine fünfte Partie gegen Dortmund gewinnen.

© dpa-infocom, dpa:210305-99-709208/3